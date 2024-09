Corpo de homem é encontrado carbonizado em terreno baldio em Cotia

O caso foi registrado como ‘homicídio’ na Delegacia de Cotia

Foto: Portal Viva

A Polícia Militar encontrou, nessa quinta-feira (12), um corpo do sexo masculino parcialmente carbonizado em um terreno baldio na Estrada das Pitas, em Cotia.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima, que estava com um ferimento na cabeça, era de cor parda, tinha uma tatuagem no braço direito e aparentava ter entre 25 e 30 anos.Não havia testemunhas no local. A perícia foi acionada. A identidade da vítima não foi revelada. O caso foi registrado como ‘homicídio’ na Delegacia de Cotia.