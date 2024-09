Escola em Cotia dispensa alunos por conta do forte cheiro de fumaça dos incêndios

Alunos foram dispensados por duas noites consecutivas. “O ambiente estava inviável”, disse um professor

EE Zacarias. Foto: Google Street Views

Escola Estadual Zacarias Antônio da Silva, em Cotia, foram dispensados das aulas por duas noites consecutivas por conta do forte cheiro de fumaça dos incêndios que têm atingido a região nos últimos dias. Alunos da, foram dispensados das aulas por duas noites consecutivas por conta do forte cheiro de

A reportagem passou pela região da escola na noite dessa quinta-feira (12) e, de fato, o cheiro de fumaça estava forte, praticamente sem condições de respirar.Ao, um professor da unidade, que pediu para não ser identificado, disse que, diante da situação, os alunos pediram para serem dispensados., explicou.Um fato chamou a atenção do professor: o horário., disse.Ao, ao informou que recomenda que as escolas adotem medidas queInformou, ainda, que as aulas no Zacarias seguem normalmente nesta sexta-feira (13)., disse., concluiu.