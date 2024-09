Cotia terá semana de calor intenso e baixa umidade do ar; veja a previsão

Calor deve chegar a 34ºC na cidade

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Os próximos dias serão de temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar na cidade de Cotia.

Nesta segunda-feira (9), a máxima prevista é de 32ºC e a mínima de 18ºC. Não há previsão de chuva para a semana.Na terça (10) e na quarta-feira (11) as máximas também serão de 32ºC e as mínimas devem variar entre 16ºC e 17ºC.Já na quinta-feira (12) e sexta-feira (13) o calor deve ser ainda mais intenso, com máximas de 33ºC e 34ºC, respectivamente.Para todos os dias, a umidade relativa do ar estará em estado de atenção - abaixo dos 30%.A recomendação é manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, dar preferência a ambientes internos úmidos através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, além de evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 17 horas.