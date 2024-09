Na Alesp, aluna de Cotia relata ‘perseguição’ e ‘dias caóticos’ após afastamento de diretora

A diretora da E.E Zacarias foi afastada do cargo após ter dispensado os alunos por causa do forte cheiro da fumaça dos incêndios; veja a fala da aluna na íntegra

Audiência pública na Assembelia Legislativa de SP. Foto: Larissa Navarro / Divulgação

após o afastamento da diretora Iris de Oliveira Reis. O relato foi feito na quarta-feira (25), durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A aluna Vivian Rodrigues, da Escola Estadual Zacarias Antônio da Silva, em Cotia, relatou perseguição aos professores e dias caóticos na unidade escolarO relato foi feito na quarta-feira (25), durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).



A aluna do Zacarias, Vivian Rodrigues. Foto: Larissa Navarro / Alesp

A audiência pública, realizada pelo deputado Carlos Giannazi (Psol), foi para debater denúncias de desligamentos de funcionários e de fechamentos de turnos de aulas em escolas da capital e de Cotia. "Há uma perseguição contra aqueles coordenadores que defendiam a manutenção das salas de aula e das boas condições dos alunos, como muitos alunos que estão aqui presentes contam", disse o parlamentar.



O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SP



Sobre o afastamento da diretora do Zacarias, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (Seduc-SP) havia informado ao Cotia e Cia, na ocasião, que instaurou um procedimento para avaliar todas as circunstâncias relativas ao caso citado pela reportagem. "Constatada qualquer irregularidade", disse a pasta, "os envolvidos serão responsabilizados, conforme as diretrizes estabelecidas pela secretaria".



Cotia e Cia voltou a fazer contato com a Seduc-SP nesta sexta-feira (27) para saber se há um novo posicionamento em relação ao caso e aguarda retorno.



VEJA ABAIXO A FALA DA ALUNA DO ZACARIAS:



A diretora foi afastada do cargo depois de ter dispensado os alunos do período noturno, nos dias 11 e 12 de setembro. Os estudantes foram dispensados por causa do forte cheiro da fumaça causada pelos incêndios na região. O afastamento da diretoraNa Alesp, a aluna disse que os professores estão impedidos de se pronunciarem a respeito do caso e proibidos de darem informações sobre o que o dirigente de ensino está comunicando para a equipe de gestão da escola., relatou Vivian