Abaixo-assinado que repudia afastamento de diretora em Cotia passa de 2,5 mil assinaturas

Documento pede a recondução da diretora ao cargo na E.E Zacarias; Iris Reis foi afastada por dispensar alunos após queimadas na cidade

EE Zacarias, em Cotia. Foto: Google Maps

afastamento da diretora da Escola Estadual Zacarias Antônio da Silva, em Cotia. Iris de Oliveira Reis foi afastada do cargo, na última segunda-feira (16), após ter dispensado alunos do período noturno em razão do forte cheiro de fumaça causada por incêndios na região, na semana passada. Um abaixo-assinado virtual, lançado nessa terça-feira (17), repudia o. Iris de Oliveira Reis foi afastada do cargo, na última segunda-feira (16), após ter dispensado alunos do período noturno em razão do forte cheiro de fumaça causada por incêndios na região, na semana passada.

O documento, até a publicação desta reportagem, já contava com 2.550 assinaturas., diz trecho da petição virtualO caso foi divulgado em primeira mão pelono final da tarde de ontem. Uma nota divulgada por um grupo de alunos e responsáveis afirma que Iris foi desligadaA nota diz que,, a diretora Iris foi afastada de seu cargo. De acordo o grupo, a decisão da Diretoria de Ensino foijustificou a nota., complementaDispensar alunos por conta das queimadas é uma recomendação da própria Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). Em nota enviada ao, na semana passada, a Seduc-SP disse que as escolas devem, exemplificando o ocorrido na E.E Zacarias.tentou contato com a diretora Iris, mas não houve retorno. Nas redes sociais, a comunidade escolar criou um perfil para cobrar explicações e justiça para a diretora.Procurada pelo Cotia e Cia nesta terça (17), a Seduc-SP afirmou que instaurou um procedimento para avaliar todas as circunstâncias relativas ao caso citado pela reportagem., disse a pasta,Questionada novamente sobre quem seriam os envolvidos, a secretaria explicou que