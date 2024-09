Três cidades do litoral de SP estão com todas as praias impróprias para banho

Ao todo, são 39 praias impróprias no litoral paulista; veja lista

Foto: Reprodução

Três cidades do litoral de São Paulo estão com todas as praias impróprias para o banho de mar nesta semana. Segundo o Mapa de Qualidade das Praias, divulgado nesta quinta-feira (26), pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), ao todo são 39 praias impróprias no litoral paulista.

Segundo a Cetesb, as cidades onde não é recomendado o banho de mar em todas as praias são: Santos, Praia Grande e Mongaguá.Em São Vicente, somente duas estão liberadas: a Praia da Ilha Porchat e a do Itararé (Posto 2). Nos demais municípios, o banho de mar está liberado parcialmente.Confira as praias impróprias:ItaguáTabatingaPrainhaVianaPerequêEnseada – Av. AtlânticaEnseada – R. ChileEnseada – Av. Santa MariaPonta da PraiaAparecidaEmbaréBoqueirãoGonzagaJosé Menino – R. Olavo BilacJosé Menino – R. Fred. OzananPraia da DivisaMilionáriosGonzaguinhaPrainhaCanto do ForteBoqueirãoGuilherminaAviaçãoVila TupiOcianVila MirimMaracanãVila CaiçaraRealBalneário FlóridaJardim SolemarMongaguáVila São PauloCentralVera CruzSanta EugêniaItaócaAgenor de CamposFlórida MirimCentro