Diretora que dispensou alunos após fumaça das queimadas em Cotia é afastada do cargo

EE Zacarias, em Cotia. Foto: Google Imagens

Por Neto Rossi





A diretora da Escola Estadual Zacarias Antônio da Silva, em Cotia, foi afastada do cargo nessa segunda-feira (16). A informação pegou alunos e professores de surpresa.





O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SP





Procurada pelo Cotia e Cia nesta terça (17), a Seduc-SP afirmou que instaurou um procedimento para avaliar todas as circunstâncias relativas ao caso citado pela reportagem.





"Constatada qualquer irregularidade", disse a pasta, "os envolvidos serão responsabilizados, conforme as diretrizes estabelecidas pela secretaria".





Questionada novamente sobre quem seriam os envolvidos, a secretaria explicou que "desde a diretora até a Diretoria de Ensino de Carapicuíba".





LEIA A NOTA DO GRUPO DE ALUNOS E RESPONSÁVEIS





Uma nota divulgada por um grupo de alunos e responsáveis afirma quefoi desligada depois de ter dispensado os alunos do período noturno, nos dias 11 e 12 de setembro. Os estudantes foram dispensados por causa do forte cheiro da fumaça causada pelos incêndios na regiãoA nota diz que,, a diretora Iris foi afastada de seu cargo. De acordo o grupo, a decisão da Diretoria de Ensino foi, justificou a nota., complementaDispensar alunos por conta das queimadas é uma recomendação da própria. Em nota enviada ao, na semana passada, a Seduc-SP disse que as escolas devem, exemplificando o ocorrido na E.E Zacarias.tentou contato com a diretora Iris, mas não houve retorno. Nas redes sociais, a comunidade escolar criou um perfil para cobrar explicações e justiça para a diretora.