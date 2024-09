Thermas da Mata divulga atrações para o Dia das Crianças

Personagens temáticos e espaços de diversão para os pequenos fazem parte das atrações do parque aquático de Cotia

Foto: Divulgação

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, divulgou nesta sexta-feira (27) as suas atrações para o Dia das Crianças, celebrado no próximo dia 12.

O parque contará com a presença dos personagens temáticos de Aquakadabra e Magia das Águas, proporcionando interações lúdicas e momentos de entretenimento para todas as idades.Além disso, o Thermas da Mata conta espaços pensados nas crianças, como a Vila da Mata, uma área temática onde os pequenos podem explorar um ambiente encantado e interagir com seus personagens favoritos; e a Beach Kids, um espaço com atrações para crianças de todas as idades.Para saber mais informações, acesse: www.thermasdamata.com.br