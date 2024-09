Animais do Animália Park em Cotia são flagrados em meio a fumaça após queimadas na região

Empresa diz estar acompanhando com atenção as queimadas próximo ao parque.

Foto: Reprodução TV Globo









Nesta quinta-feira (12) o helicóptero da TV Globo flagrou uma girafa e outros animais em meio a fumaça. Em nota enviada ao G1 o Animália Park informou que "acompanha com atenção as chamas em áreas relativamente próximas ao parque. Nossas equipes e brigadistas estão atentas e monitoram a situação com o apoio técnico de bombeiros civis e das autoridades".





Fogo próximo ao Parque - Reprodução TV Globo









Queimadas na reserva florestal no entorno do Animália Park em Cotia está causando preocupação para os animais que ficam dentro do complexo turístico. No local vivem diversas espécies de animais, desde aqueles de pequeno porte, como aves, aos de grande porte, como girafas e rinocerontes.Ainda nesta quinta-feira um outro incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro Gramado, região da Granja Viana. Ontem foram outros 4 grandes incêndios foram registrados na cidade. Um deles inclusive destruiu um restaurante.