No pior dia da poluição, Cotia registrou ao menos 4 grandes incêndios

PIOR DIA DA POLUIÇÃO



Nesta quarta-feira, a Grande São Paulo registrou a pior qualidade do ar da semana, de acordo com a Companhia Ambiental do Estado (Cetesb). As queimadas do interior do estado e do Centro-Oeste do país são parte das causas desse cenário.



A melhora na qualidade do ar depende do controle dos focos de incêndio e da mudança das condições meteorológicas. O tempo seco e a onda de calor atrapalham a dispersão de poluentes no ar.



Nessa terça-feira (10), o governo de São Paulo suspendeu temporariamente as autorizações de queimada em todo o estado para despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo.