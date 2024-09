“Chuva de fuligem": entenda o fenômeno que foi flagrado na divisa de SP com Osasco

Fenômeno, considerado “inusitado” por meteorologistas, ocorreu nessa quarta-feira (11) e pode voltar a se repetir no domingo (15)

Imagem: Clima Tempo

Aconteceu algo inusitado no fim da tarde desta quarta-feira (11) na zona oeste da cidade de São Paulo, na divisa com Osasco.

Uma das meteorologistas da Climatempo presenciou "chuva" de fuligem. O fenômeno ocorre quando nuvens de chuva encontram a fuligem das queimadas.De acordo com a Climatempo, a queda de fuligem é o nome correto - floquinhos fuligem - uma vez que a chuva é água líquida.“As crianças que estavam brincando na rua viraram a palma da mão para cima para tentar pegar os floquinhos escuros”, descreveu a meteorologista.Segundo ela, a queda da fuligem deve estar sendo presenciada com frequência pelo interior paulista, onde a quantidade de focos de fogo e de fumaça é muito maior do que a percebida na Grande São Paulo.O fenômeno deve voltar a ser registrado no próximo domingo (15), quando o tempo vira e o calor dará trégua.A água coletada pode ser acinzentada, em função do acúmulo de poluentes. A orientação é evitar o contato.