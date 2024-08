Crime brutal: laudo do IML revela detalhes sobre a morte de adolescente em Ibiúna

O corpo de Karen, de 13 anos, foi encontrado em 13 de julho por crianças que pedalavam em uma estrada de terra

Karen Cristina foi morta violentamente. Foto: Redes Sociais

O corpo de Karen Cristina Godim foi encontrado em 13 de julho por crianças que pedalavam em uma estrada de terra perto da Rodovia Tancredo Neves. Ela estava desaparecida há dois dias. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) revelou detalhes sobre a morte de uma adolescente de 13 anos em Ibiúna.

No dia em que sumiu, Karen saiu de casa por volta das 18h30, logo depois que o pai chegou do trabalho, e disse que iria para a casa do avô, que fica a cerca de 100 metros do endereço em que estava.A família a procurou por dois dias, distribuiu cartazes sobre o desaparecimento pela cidade e nas redes sociais e registrou boletim de ocorrência.No dia do sumiço, Karen não foi vista na casa do avô. A mãe percebeu a ausência da filha quando a procurou para tomar banho e jantar.Um dos moradores que diz ter encontrado o corpo da vítima relatou nas redes sociais como ocorreu., diz o relato.De acordo com os policiais e guardas municipais,De acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado pelo G1, Karen foi morta por asfixia com esganadura. A polícia agora aguarda exames complementares para confirmar se a vítima sofreu violência sexual.O caso continua sendo investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.