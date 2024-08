Mulher dá à luz em banheiro de casa e é auxiliada por bombeiros e PMs

Caso ocorreu nessa quarta-feira (31), em Carapicuíba

Foto: PMSP

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro do banheiro da própria residência. O caso ocorreu nessa quarta-feira (31), em Carapicuíba.

Mas o parto só ocorreu sem maiores complicações graças à intervenção de policiais militares e bombeiros, que foram acionados para auxiliar a gestante.Ao chegarem no local, os agentes encontraram a,mãe sentada no chão do banheiro, coberta de sangue e segurando um recém-nascido em seus braços. O bebê ainda estava ligado à mãe pelo cordão umbilical.Os policiais realizaram uma rápida avaliação dos sinais vitais de mãe e filho, e utilizando lençóis da residência, aqueceram o bebê e cortaram o cordão umbilical com segurança.Os policiais solicitaram apoio ao COPOM e, com a chegada dos Bombeiros, a mãe e o recém-nascido foram conduzidos até a Unidade de Resgate que os levou até o Hospital Geral de Carapicuíba.No hospital, mãe e bebê foram atendidos pelo médico de plantão. O bebê, chamado Miguel, nasceu saudável e forte. Ambos permaneceram sob os cuidados médicos e passam bem.