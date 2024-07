Menina de 13 anos é encontrada morta com sinais de violência em Ibiúna

Ela estava desaparecida há dois dias; crime chocou moradores da cidade

Imagem: Redes Sociais

Uma menina, de 13 anos, foi encontrada morta no sábado (13) na Rodovia Tancredo Neves, em Ibiúna, por moradores da cidade. Karen Cristina Godoi de Oliveira estava desaparecida desde quinta-feira (11). O corpo dela foi enterrado nesse domingo (14).

De acordo com informações da Polícia Civil, a menina estava nua e de bruços. Também havia hematomas no pescoço que pode indicar esganadura. Uma peça de roupa estava próxima, na mata, e os policiais apreenderam para tentar descobrir se é realmente de Karen ou se já estava jogada na mata.Devido ao estado do corpo e a localização, a polícia acredita que ela foi jogada ali no próprio sábado. Porém, ainda não é possível dizer se foi ela morta no local ou apenas deixada ali.A Polícia Civil aguarda ainda a conclusão de exames para saber se Karen foi abusada ou não sexualmente. O caso foi registrado como homicídio.Um dos moradores que diz ter encontrado o corpo da jovem relatou em suas redes sociais como ocorreu a localização.O prefeito Paulinho Sasaki (PTB) publicou uma nota sobre o caso.