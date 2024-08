Motociclista morre após bater em carro capotado na Castello Branco em Itapevi

Acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (31)

Foto: Artesp

Um motociclista morreu em um acidente na rodovia Castello Branco, em Itapevi, na noite dessa quarta-feira (31). O caso ocorreu no km 35. A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo a CCR ViaOeste, os veículos trafegavam pela pista leste na faixa 01, quando o automóvel capotou. O motociclista, sem tempo hábil de frear ou desviar, chocou-se na traseira do carro, sofrendo o tombamento. Ele veio a óbito no local.Já o motorista do carro foi encaminhado ao pronto-socorro com ferimentos moderados.