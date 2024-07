Morte de menina de 13 anos em Ibiúna ainda continua um mistério

Karen Cristina, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (11), foi encontrada morta no sábado (13) na Rodovia Tancredo Neves

Karen foi encontrada morta dois depois de ter desaparecido. Foto: Arquivo pessoal

A morte de Karen Cristina Godoi, de 13 anos, em Ibiúna, ainda continua um mistério para as autoridades policiais e para a família, que até agora não encontrou nenhum suspeito do crime. ainda continua um mistério para as autoridades policiais e para a família, que até agora não encontrou nenhum suspeito do crime.

A menina, que foi encontrada morta no sábado (13) na Rodovia Tancredo Neves,antes de desparecer na última quinta-feira (11).Uma tia da menina disse ao G1 que, no dia em que sumiu, ela saiu de casa por volta das 18h30, logo depois que o pai chegou do trabalho, e disse que iria para a casa do avô, que fica a cerca de 100 metros do endereço em que estava.Mas, no dia do sumiço, Karen não foi vista na casa do avô. A mãe percebeu a ausência da filha quando a procurou para tomar banho e jantar.A família a procurou por dois dias, distribuiu cartazes sobre o desaparecimento pela cidade e nas redes sociais e registrou boletim de ocorrência.A Delegacia de Ibiúna segue nas buscas para descobrir o assassino da menina. Na manhã desta terça-feira (16), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a equipe policial, que apuram se Karen sofreu violência sexual,. Ninguém foi identificado como possível suspeito ainda.De acordo com informações da Polícia Civil, a menina estava nua e de bruços. Também havia hematomas no pescoço que pode indicar esganadura. Uma peça de roupa estava próxima, na mata, e os policiais apreenderam para tentar descobrir se é realmente de Karen ou se já estava jogada na mata.Devido ao estado do corpo e a localização, a polícia acredita que ela foi jogada ali no próprio sábado. Porém, ainda não é possível dizer se foi ela morta no local ou apenas deixada ali.