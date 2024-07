Menina de 13 anos encontrada morta em Ibiúna tinha saído de casa para visitar o avô

O corpo de Karen foi encontrado com sinais de violência; veja o que se sabe até agora

Imagem: Arquivo Pessoal

que foi encontrada morta no sábado (13) na Rodovia Tancredo Neves, em Ibiúna, tinha saído de casa para visitar o avô antes de desparecer na última quinta-feira (11). O corpo dela foi enterrado nesse domingo (14). Karen Cristina Godoi de Oliveira, de 13 anos,, tinha saído de casa para visitar o avô antes de desparecer na última quinta-feira (11). O corpo dela foi enterrado nesse domingo (14).

Uma tia da menina disse ao G1 que, no dia em que sumiu, ela saiu de casa por volta das 18h30, logo depois que o pai chegou do trabalho, e disse que iria para a casa do avô, que fica a cerca de 100 metros do endereço em que estava.Mas, no dia do sumiço, Karen não foi vista na casa do avô. A mãe percebeu a ausência da filha quando a procurou para tomar banho e jantar.A família a procurou por dois dias, distribuiu cartazes sobre o desaparecimento pela cidade e nas redes sociais e registrou boletim de ocorrência.De acordo com informações da Polícia Civil, a menina estava nua e de bruços. Também havia hematomas no pescoço que pode indicar esganadura. Uma peça de roupa estava próxima, na mata, e os policiais apreenderam para tentar descobrir se é realmente de Karen ou se já estava jogada na mata.Devido ao estado do corpo e a localização, a polícia acredita que ela foi jogada ali no próprio sábado. Porém, ainda não é possível dizer se foi ela morta no local ou apenas deixada ali.A Polícia Civil aguarda ainda a conclusão de exames para saber se Karen foi abusada ou não sexualmente. O caso foi registrado como homicídio.