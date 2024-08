Cotia terá ao menos cinco novos vereadores em 2025; entenda

Além do aumento de cadeiras, entenda como o legislativo cotiano pode ter “cara nova” a partir do ano que vem

Foto: Câmara Municipal de Cotia

Em vez de 15, como é atualmente, a Câmara de Cotia passará a ter 17 vereadores a partir de 2025. Todos serão eleitos nas eleições do próximo dia 6 de outubro.

Na justificativa, a decisão de propor o aumento do número de vereadores, diz o texto da emenda.De acordo com artigo 29 da Constituição Federal, Cotia poderia ter até 21 vereadores, já que o número de habitantes da cidade está entre 160 mil e 300 mil – segundo o Censo 2022 do IBGE, a cidade tem hoje 273.640 moradores.Além dos dois a mais que serão eleitos, Cotia terá, no mínimo, outros três novos nomes que assumirão o cargo no legislativo a partir do ano que vem.Isso vai ocorrer porque o atual vereador Edson Silva não concorrerá a eleição para o legislativo, já que ele éO mesmo acontece com Paulinho Lenha,, candidato à Prefeitura de Cotia pela oposição.Já o vereador Pedinha Dantas não concorrerá às eleições deste ano, já que está apoiando seu filho, Rafael Dantas, na corrida pelo legislativo municipal.