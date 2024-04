Quem é Paulinho Lenha, pré-candidato a vice-prefeito na chapa da oposição em Cotia

Em 16 anos na Câmara de Cotia, Lenha apresentou 44 projetos de lei; destes, 13 foram sancionados; veja a trajetória

Paulinho Lenha, vereador de Cotia. Foto: Divulgação

Paulinho Lenha (MDB) foi o nome escolhido para ser vice na chapa de Welington Formiga (PDT) na disputa pela prefeitura nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nessa terça-feira (2) nas redes sociais. Em seu 4º mandato como vereador em Cotia,na disputa pela prefeitura nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nessa terça-feira (2) nas redes sociais.





Para Formiga, que é o principal nome da oposição contra Ângela Maluf, pré-candidata da atual gestão, a escolha foi para “celebrar a união de um líder popular com um líder de credibilidade da política cotiana”.





"Para se governar uma cidade, é preciso de articulação política e também conversar com a classe política. Nós trouxemos alguém que tem 4 mandatos de vereador e dois mandatos de presidente da Câmara de Cotia”, explicou.





QUEM É PAULINHO LENHA





Paulinho Lenha, que foi reeleito das últimas vezes fazendo parte do grupo do governo Rogério Franco, teve seu primeiro cargo como vereador de Cotia no ano de 2008. Ele está em seu 4º mandato na Câmara Municipal.





Neste período de 16 anos, foi autor de 44 projetos de lei, segundo o site do Legislativo. Desses, 13 foram sancionados pelo Executivo e viraram leis





Uma das leis de autoria de Lenha permite que os vereadores fracionem as férias de 30 dias por até três períodos. Vale ressaltar que tal proposta foi feita pela Mesa Diretora, quando Lenha era 2º Secretário, no ano de 2022.





Outra lei de sua autoria institui no calendário oficial da cidade a “Festa Beneficente de Nossa Senhora de Fátima”, celebrada, anualmente, no terceiro domingo do mês de maio.





Em seu último mandato, que se encerra neste ano, Lenha apresentou 8 projetos de lei, sendo que 4 foram sancionados.





Em sua trajetória política, Lenha já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação e presidente da Câmara de Cotia (2017-2018).





Ele foi reeleito em 2020 com 2.787 votos. Foi o nono vereador mais votado.





“VOU VOAR OUTROS ARES”





"Eu vou voar outros ares. Agradeço a Deus e toda a população que acreditou em mim fielmente nesses quatro mandatos", disse na tribuna, na época.