Carros oficiais da prefeitura de Osasco são flagrados com adesivos de candidato da atual gestão

Prática é proibida pela legislação eleitoral

Foto: CBN

Dois carros oficiais da prefeitura de Osasco foram flagrados pela CBN nesta sexta-feira (23) circulando pela cidade de São Paulo com adesivos do deputado estadual Gerson Pessoa, do Podemos. O parlamentar é candidato à Prefeitura da cidade nas eleições deste ano e apoiado pela gestão do prefeito Rogério Lins.

Os vidros traseiros dos carros estavam com adesivos roxos com a foto do candidato e o número do partido nas urnas. Os carros tem placas do Executivo Municipal com a numeração 1 e 2.De acordo com o artigo 37 da Lei Federal 9.504/97,A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2 mil a R$ 8 mil.Em nota enviada para a CBN, a Prefeitura de Osasco informou que, inclusive, há uma portaria interna que proíbe a adesivagem em veículos oficiais. Também afirmou que os carros fotografados são de. Ainda assim, a gestão informou que “vai adotar providências para averiguar o ocorrido”.À CBN,a prefeitura de Osasco não explicou, porém, o uso de placas oficiais em carros particulares adesivados; nem confirmou se os adesivos serão removidos.entrou em contato com o executivo da cidade e caso haja posicionamento, será acrescentado.Já a coordenação de campanha de Gerson Pessoa informou à CBN que os veículos envolvidos são de propriedade particular e não pertencem a órgãos oficiais.