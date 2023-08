Câmara aprova aumento do número de vereadores em Cotia

Foram 11 votos a favor da emenda, dois contrários e uma abstenção; veja

Foto: Câmara Municipal de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, em segundo turno, na sessão dessa terça-feira (22), o aumento do número de vereadores na cidade. Com 11 votos a favor, a partir do próximo mandato (2025-2028) o legislativo cotiano será representado por 17 vereadores. Atualmente são 15.









Itiki e Napolitano votaram contra a proposta. Já Pedinha não compareceu à sessão de ontem e Dr Castor Andrade se absteve. Nenhum vereador comentou a mudança na tribuna após a votação.





Na justificativa, a decisão de aumentar o número de vereadores “representa uma iniciativa que congrega a necessidade de se promover aumento da representatividade, sem, contudo, comprometer os trabalhos do parlamento local em consideração ao orçamento, limitado a este destino”, diz o texto da emenda.





De acordo com artigo 29 da Constituição Federal, Cotia poderia ter até 21 vereadores, já que o número de habitantes da cidade está entre 160 mil e 300 mil – segundo o Censo 2022 do IBGE, a cidade tem hoje 273.640 moradores.