Quem é Edson Silva, candidato a vice-prefeito na chapa de Ângela Maluf em Cotia

Em seu 2º mandato como vereador de Cotia, ele teve o nome anunciado na noite de ontem (24), durante live no Parque Turiguara, onde reside

Vereador Edson Silva. Foto: Câmara de Cotia

Conforme Cotia e Cia já havia adiantado, o vereador Edson Silva (Republicanos) foi escolhido para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Ângela Maluf (PSD) nas eleições municipais deste ano. O anúncio oficial foi feito na noite de ontem (24), em live nas redes sociais. , o vereador Edson Silva (Republicanos) foi escolhido para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Ângela Maluf (PSD) nas eleições municipais deste ano. O anúncio oficial foi feito na noite de ontem (24), em live nas redes sociais.

, disse Edson Silva durante a transmissão.A live foi transmitida do Parque Turiguara, na região do Morro do Macaco, onde o vereador cresceu e mora até hoje.disse.Nascido em São Paulo e criado em Cotia, Edson Silva é formado em Gestão Pública, tem 50 anos e está em seu segundo mandato como vereador.Edson se candidatou pela primeira vez a vereador em 2004, obtendo 537 votos, mas não sendo eleito. Em 2008, tornou-se primeiro suplente, porém não chegou a assumir o cargo.Em 2012, concorreu novamente e conquistou 1.210 votos, ficando a apenas três votos de ser eleito.Já em 2016, obteve 2.180 votos e conquistou a eleição. Em 2020, foi reeleito com 2.831 votos.Edson já desempenhou o cargo de chefe de transportes de urgência e emergência na Secretaria de Saúde de Cotia, ao mesmo tempo em que ocupava a posição de vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde.O vereador já foi funcionário da empresa de embalagens Moschetti, corretor de imóveis e motorista autônomo por 12 anos, realizando entregas de alimentos perecíveis.