Show de Luan Santana no CT de Cotia “abriu os olhos” do SPFC para um novo negócio; entenda

Gravação do especial "Luan ao vivo na Lua" aconteceu há uma semana em estrutura montada num dos campos de treinamento do CT

Gravação do DVD de Luan Santana no CT do SPFC, em Cotia. Foto: Redes Sociais

O São Paulo Futebol Clube (SPFC) estaria estudando a possibilidade em realizar eventos no Centro de Formação de Atletas, em Cotia, após a gravação do DVD do cantor Luan Santana, que aconteceu há uma semana.





LEIA TAMBÉM: Gravação do DVD de Luan Santana causa congestionamento e revolta moradores em Cotia

PROJETO VISTO COM “BONS OLHOS”



Anualmente, o CFA (Centro de Formação de Atletas) de Cotia tem um custo operacional de R$ 40 milhões para o clube, entre salários e outros investimentos. Torná-lo sustentável como shows e palestras é visto com bons olhos, segundo informou o ge.



“Como o show aconteceu à noite, não houve contato de Luan Santana com os jogadores de Cotia. A montagem do palco e os testes de toda a estrutura foram feitos em duas semanas de trabalho”, diz a reportagem. Anualmente, o CFA (Centro de Formação de Atletas) de Cotia tem um custo operacional de R$ 40 milhões para o clube, entre salários e outros investimentos. Torná-lo sustentável como shows e palestras é visto com bons olhos, segundo informou o ge., diz a reportagem.

O álbum, de nometeve uma enorme estrutura montada num dos campos de treinamento do CTSegundo o portal “ge”, a gravação serviu como evento-teste para o clube, que quer posicionar o CFA de Cotia como mais uma opção na Grande São Paulo para eventos de pequeno e médio porte.