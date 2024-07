Cacau Show vai construir em Itapevi maior parque indoor temático do país, anuncia prefeito

Igor Soares fez o anúncio em suas redes sociais; veja

Imagem: Redes Sociais

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), anunciou em suas redes sociais, na última sexta-feira (19), que a Cacau Show vai construir na cidade o maior parque indoor temático do país.









“Eu e o @tecogodoy fomos recebidos pelo amigo e CEO da Cacau Show, Alê Costa, que nos trouxe esta excelente notícia. Alê falou também sobre a expansão da indústria Cacau Show em Itapevi, com a abertura de centenas de empregos nesta nova fase, trazendo mais renda para o município”, escreveu Igor na legenda do post.

A publicação foi acompanhada de uma foto ao lado de seu vice-prefeito, Marcos Godoy, o Teco (Podemos), e do CEO da Cacau Show, Alê Costa.Os detalhes do novo parque, no entanto, ainda não foram divulgados.