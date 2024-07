Gravação do DVD de Luan Santana causa congestionamento e revolta moradores em Cotia

Motoristas chegaram a ficar mais de 20 minutos parados devido ao trânsito em área residencial.

Foto: Neto Rossi - Cotia e Cia





A gravação do DVD do cantor Luan Santana, no CT do São Paulo, em Cotia, trouxe transtornos para quem mora nas proximidades do local na noite desta quarta-feira (17).

Moradores que precisaram passar com seus carros pela rua Tietinga (rua do CT), ficaram em média 20 minutos parados por conta do trânsito. Vale ressaltar que a região é área residencial.

Um motorista chegou a ligar para a Polícia Militar para relatar o caos. Ele estava com a esposa e o filho no veículo. Não havia presença de nenhum agente de trânsito no local.

"Só quero chegar na minha casa. Eu nem sei que está acontecendo aqui", disse o morador dentro de seu carro, antes de contatar a PM. Nenhuma viatura compareceu.

O evento

A gravação do DVD do artista é um evento fechado para aproximadamente 600 pessoas, o convite pedia segredo sobre o local. Além disso há regras de ir de roupas pretas e nada de fotos para redes sociais, os celulares serão confiscados e devolvidos somente ao fim da gravação.Luan promete uma "", uma “”.