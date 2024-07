Central Park: veja a programação para a semana de inauguração do novo shopping

Novo empreendimento na estrada de Caucaia será inaugurado nesta quinta-feira (25)

Shopping Central Park. Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado na estrada de Caucaia do Alto, entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, será inaugurado nesta quinta-feira (25), a partir do meio-dia.

25/07/2024 (Quinta-Feira)



12h – Receptivo - show

13h45 – Atração surpresa - Praça de Alimentação

15h30 – Parada Temática no mall

16h – Meeting com personagens

18h30 – Parada Temática no mall

19h30 – Atração surpresa - Praça de Alimentação

19h45 – Teatro Infantil - meeting de fotos

20h30 – Meeting com personagens



26/07/2024 (Sexta-feira)



12h – Atração surpresa - Praça de Alimentação

15h30 – Parada Temática no mall

16h – Meeting com personagens

18h30 – Parada Temática no mall

19h30 – Atração surpresa - Praça de Alimentação

19h45 – Teatro Infantil - meeting de fotos

20h30 – Meeting com personagens



27/07/2024: (Sábado)



09h – Cãominhada – Ação Pet

12h – Atração surpresa - Praça de Alimentação

13h45 – Atração surpresa - Praça de Alimentação

14h - Meeting de fotos – Fonte - Entrada Principal

15h30 – Parada Temática no mall

16h – Meeting de fotos

18h30 – Parada Temática no mall

19h30 – Atração surpresa - Praça de Alimentação

19h45 – Teatro Infantil - meeting de fotos

20h30 – Meeting para foto.



28/07/2024: (Domingo)



12h – Atração surpresa - Praça de Alimentação

13h45 – Atração surpresa - Praça de Alimentação

14h - Meeting de fotos – Fonte - Entrada Principal

15h30 – Parada Temática no mall

16h – Meeting de fotos

18h30 – Peça teatral - meeting de fotos

19h30 – Parada pelo mall



Sobre o Shopping Central Park



O empreendimento, que ocupa um terreno de 82.411 m² e comportará mais de 144 lojas e 20 quiosques, está localizado na estrada de Caucaia do Alto, 4.040, no Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista.



O Shopping Central Park tem áreas reservadas para clínicas, consultórios médicos, laboratórios, salas coworking e amplo estacionamento com 1.100 vagas e alto potencial de expansão. O empreendimento vai oferecer lazer com praça de alimentação, restaurantes, salas de cinema de última geração, boliche, pista de minigolfe, arena beach e espaço kids.



MARCAS JÁ CONFIRMADAS NO CENTRAL PARK



Burger King, Bluefit Academia, Água Doce Cachaçaria, São Roque Supermercados, Arena Beach Tennis, Divino Fogão, Vivo, Óticas Carol, Chiquinho Sorvetes, Spoleto, Pig Ribs, Enzo Toscani, Brasil Cacau, Kidstok. Mundo Show Park, AcquaZero, Grupo Cine, Fini, Patroni Pizza, Calçados Sergio, Mini Golfe Green Park, Go Coffee, Mundo Di Chocolate, Mundo Animal, Griletto, O Boticário, TIM, Claro, Cacau Show, Boliche Club, Kings Sneakers, Sodiê Doces, China In Box, Oakberry, CVC, Pense Farma, Doctor Feet, Chilli Beans, Piticas, entre outras.

Para a inauguração, o shopping preparou uma série de atrações. Confira abaixo: