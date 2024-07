De preto, convidados de Luan Santana fazem enorme fila para entrar no CT do SPFC; VÍDEO

A estreita rua Rua Tietinga, em Cotia, ficou congestionada na noite desta quarta-feira (17).

Foto: Neto Rossi - Cotia e Cia





Centenas de pessoas - todas vestidas com roupas pretas - fizeram uma enorme fila para entrar no CT do São Paulo em Cotia onde será gravado o novo DVD do cantor Luan Santana.O relógio marcava 19h15 e os veículos não paravam de chegar. Os motoristas foram estacionando na rua, já que não há estacionamento próximo. Como a via é de mão dupla, o trânsito chegou a ficar complicado. Vale lembrar que a região é residencial.O evento, fechado para 600 pessoas, promete um clima intergaláctico e intimista. Apesar disso, nada de fotos para redes sociais, os celulares serão confiscados e devolvidos no final da gravação. Os convidados devem seguir a regra de trajes "all black" ou seja, só a cor preta é permitida.