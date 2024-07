O que esperar da 1ª clínica veterinária municipal de Cotia, prevista para agosto

Unidade funcionará na região da Granja Viana

Clínica veterinária municipal de Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia

Cotia deve inaugurar, no início de agosto, sua 1ª clínica veterinária municipal, localizada na Granja Viana. Além dessa, outras duas unidades também estão previstas, uma no centro da cidade e outra em Caucaia do Alto, de acordo com o governo Rogério Franco.

A clínica está localizada na rua João Paulo Ablas, no Jardim da Glória.A Organização da Sociedade Civil (OSC) que vai administrar a unidade de saúde animal se chama Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV)., publicado no dia 13 de maio deste anoDe acordo com o, a Prefeitura de Cotia repassará, por mês, o valor de R$1,3 milhão para a entidade administrar as três unidades. Não há mencionado o valor específico de cada uma.Segundo a prefeitura, o equipamento de saúde oferecerá atendimento clínico geral, oncologia, ortopedia e traumatologia, além de exames laboratoriais (hemograma e bioquímicos), exames de imagem (ultrassonografia e RX digital) e cirurgias de tecidos moles, oncológica e ortopédica.A clínica, de acordo com a prefeitura, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.