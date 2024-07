Inaugurado, Central Park deve gerar 2 mil empregos; veja o shopping por dentro

Novo empreendimento está localizado na estrada de Caucaia do Alto; Cotia e Cia acompanhou a inauguração

Shopping Central Park. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, foi inaugurado na última quinta-feira (25). A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, lojistas e convidados. O empreendimento promete vai impulsionar a economia em toda a região.



Campo de mini-golf na área externa do shopping. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

A cerimônia contou com apresentações musicais e, por volta das 12h30, a faixa oficial foi cortada. Em seguida, o público teve a oportunidade de passear pelos corredores, conhecer as novidades e já iniciar as compras.



O centro de compras fica na Av. Ivo Mario Isaac Pires, 4.040, Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista.



Veja abaixo as imagens que o Cotia e Cia fez por dentro do shopping no dia da inauguração:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)









Pedro Arna, CEO do Grupo Central Park, informou que o shopping vai gerar 1,2 mil empregos diretos e outros 800 indiretos. Para o preenchimento das vagas, o empreendimento conta com o auxílio das prefeituras.“Procuramos o que havia de melhor em tecnologia e pensando no lojista, que é o coração do shopping. Agradeço aos prefeitos e as cidades vão crescer junto com o desenvolvimento do shopping”, disse.