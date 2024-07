Motociclista morre após bater em traseira de carro no Rodoanel em Cotia

Acidente fatal ocorreu na tarde desse domingo (28)

Acidente fatal ocorreu na tarde desse domingo (28)





Um motociclista morreu após bater na traseira de um veículo na tarde desse domingo (28) em Cotia. O acidente ocorreu no km 28 do Rodoanel Mário Covas (SP 021).

Segundo a concessionária que administra o trecho, a moto e o carro trafegavam pela rodovia em sentido externo sobre a faixa 2 de rolamento. Em determinado momento, a moto foi fechada por outra motocicleta e, na tentativa de desvio, o motociclista acabou colidindo contra a traseira do veículo e chocou-se contra uma barreira de proteção da rodovia.O acidente fatal ocorreu por volta das 15h. O carro funerário compareceu no local às 20h45. O nome da vítima não foi revelado.O motorista do veículo envolvido no acidente não sofreu ferimentos.