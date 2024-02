Cotia abre chamamento para implantação de três clínicas veterinárias públicas

Segundo o edital, a prefeitura quer firmar um Termo de Colaboração com uma Organização da Sociedade Civil para a administração das unidades; veja detalhes

Foto: Freepick

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou, nesta quinta-feira (15), um edital de chamamento público para a implantação de três clínicas veterinárias públicas na cidade.





Segundo o documento, a administração municipal quer firmar um Termo de Colaboração com uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos para gerir as unidades, que devem ser instaladas na região central, na Granja Viana e no distrito de Caucaia do Alto.





A secretaria, em sua justificativa, diz que “uma parcela importante da população não dispõe de recursos financeiros para tratamento médico-veterinário”. “Com isso”, menciona a pasta, “a distância que essas famílias têm da medicina veterinária desencadeia diversos problemas para o município, como o abandono de animais em vias públicas, falta de higiene e condições sanitárias e o sofrimento deles por falta de assistência”. A Secretaria de Saúde estima que existam 50 mil cães e 15 mil gatos domiciliados em área urbana, sem contar os que estão nas ruas.





Ainda de acordo com o edital, as três unidades serão implantadas em imóveis locados pela OSC “pelo período que perdurar a parceria”.





COMO PARTICIPAR





VEJA AQUI). Um dos requisitos é ter, pelo menos, três anos de existência. Para participar do chamamento público, as OSC interessadas devem atender todas as exigências do edital (Um dos requisitos é ter, pelo menos, três anos de existência.





As OSC devem apresentar as propostas à Comissão de Seleção da Clínica Veterinária Pública, situada na rua Padre Manoel José Pedroso, 1.401, no Jardim Nomura. O prazo final para a entrega dos envelopes de documentação de habilitação e plano de trabalho será até o dia 18 de março, quando ocorrerá a sessão pública de abertura das propostas, às 10h.