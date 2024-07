Pedágios, novos viadutos, impactos ambientais: os 5 pontos da privatização da Raposo Tavares

OS 5 PONTOS DA PRIVATIZAÇÃO DA RAPOSO TAVARES

O trecho da Raposo Tavares entre a capital e Cotia é um dos mais movimentados da rodovia por absorver também o fluxo urbano. O governo visa melhorar o tráfego com a implantação de vias marginais e quarta faixa.Rafael Benini explica que, atualmente, o local conta com diversos acessos próximos entre eles, o que aumenta as chances de acidentes. Segundo o secretário, com a instalação das marginais, os acessos passarão a ser feitos fora da via expressa.afirma.Além disso, os pontos de ônibus, que hoje ficam na rodovia, serão deslocados para essa “via urbana”. O projeto ainda prevê passarelas, pontos de ônibus e nova iluminação.Um dos principais gargalos da Raposo é o alto volume de veículos nos acessos de bairros residenciais da capital como Butantã e Alto de Pinheiros. O projeto prevê a melhoria do tráfego nesses locais, com acesso ligando a avenida Escola Politécnica com a Marginal Pinheiros e outro na chegada ao Butantã. Isso, segundo a projeto, “aliviaria o tráfego na rodovia”, uma vez que cerca de 30% do fluxo chega via Politécnica.A medida foi estruturada, de acordo com o governo, após consulta pública. Com isso, um viaduto que antes era previsto entre a avenida Valentim Gentil e Alto de Pinheiros foi retirado do projeto.Além disso, o projeto aponta que a região da ponte Eusébio Matoso, que liga o Butantã e Pinheiros, também terá maior fluidez com a opção de novos viadutos para distribuição do tráfego. Na chegada ao Butantã, haverá intervenções para ampliação da alça da rua Alvarenga e a construção de valas e túneis na rua Sapetuba, para eliminar os cruzamentos em nível.O projeto Nova Raposo prevê, com cobrança automática sem praças físicas, entre Cotia e São Paulo.O trecho, no entanto, contará com vias marginais onde não será realizada a cobrança tarifária. Serão 48 quilômetros de marginais contínuas. A cobrança, portanto, como indica o projeto, vai incidir aos motoristas que circularem pelas vias expressas.As intervenções previstas pela concessão da Nova Raposo vão exigir desapropriações de áreas próximas à rodovia, a estimativa atual do projeto é de 300 mil m². Para diminuir impactos, o governo apontou algumas medidas a serem tomadas.Uma delas é o deslocamento do eixo da rodovia., explica a Diretora Econômica Financeira da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Raquel França Carneiro.A diretora ressalta que, neste momento, o governo apresenta apenas um estudo referencial. Posteriormente, a concessionária vencedora do leilão fará o projeto executivo, para o qual será necessário um novo estudo de desapropriações e os devidos licenciamentos socioambientais.disse Raquel.O governo informou que o projeto Nova Raposo teve mais de 30 dias de consulta pública e duas audiências presenciais realizadas. Ao todo, segundo o governo, a consulta pública rendeu mais de 1.800 contribuições para melhorias do projeto. Após a análise das sugestões, será definido o projeto a ser concedido à iniciativa privada.Além disso, o governo paulista disse que fez rodadas de reuniões e conversas sobre o projeto com as prefeituras envolvidas, movimentos da sociedade civil e outros atores interessados.