‘Nova Raposo’ avança com aprovação da modelagem final do projeto; entenda

Governo de SP aprovou a modelagem final nesta quarta-feira (3); veja qual será o próximo passo a partir de agora

Foto: Raposo Tavares KM 25 - Arquivo Cotia e Cia

O Governo de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (3), a modelagem final e autorizou a publicação dos editais de concessão do lote Nova Raposo, que prevê a construção de marginais e pedágios entre Cotia e a capital paulista.





A 46ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) e do Conselho Diretor do Programa de Desestatização (CDPED) foi presidida pelo vice-governador Felicio Ramuth, no Palácio dos Bandeirantes.





“Esta é mais uma etapa importante que consolida o grande plano de investimentos através de Concessões PPPs e Privatizações do governo Tarcísio”, afirmou o vice-governador.





O próximo passo é a publicação do edital e posteriormente a realização do leilão de concessão, que está previsto para ocorrer em 2025.





6 pedágios entre Cotia e São Paulo, gerou uma movimentação popular, inclusive, com protesto no último mês contra a privatização. O projeto Nova Raposo, que prevê instalação de, gerou uma movimentação popular, inclusive, com protesto no último mês contra a privatização.





Apesar disso o Governo de SP diz que população foi ouvida e que 1.879 sugestões e contribuições foram analisadas antes de concluir o edital de concessão.