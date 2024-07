Turistas, preparem o bolso: rodovias do litoral de SP receberão 15 novos pedágios

Anúncio foi feito pelo governo de SP nessa quarta (3); serão 213 km concedidos à inciativa privada

Imagem: Governo de SP

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (3) a concessão de 213 quilômetros das rodovias do chamado “Lote Litoral Paulista” à iniciativa privada para a instalação das praças de pedágios.

As rodovias Padre Manoel da Nóbrega (SP – 055), Mogi-Dutra (SP – 088) e Mogi-Bertioga (SP – 098), são as três que receberão os novos postos de fiscalização.Com isso, visitantes e turistas que buscam o acesso às cidades de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu, vão pagar um pouco mais caro.Os valores dos pedágios devem variar entre R$ 1 a R$ 6. A fiscalização será de responsabilidade da Artesp (Agência de Transporte do Estado de SP).O projeto prevê a instalação de 15 pórticos ao longo dos 213 quilômetros de trechos concedidos, que serão cobrados no modelo de pagamento automático, chamado de Free Flow. Esse sistema permite que os motoristas trafeguem pela via sem a necessidade de parar em praças físicas de pedágio.Na estrutura, que será como uma espécie de portal, haverá câmeras e sensores que vão identificar os veículos, seja pela tag de cobrança ou placa do carro. Por ser um número maior do que as praças de pedágio, o valor cobrado será pela distância rodada.Existem algumas exceções no projeto: não haverá cobrança na ponte de Itanhaém e usuários com origem ou destino no Distrito Industrial de Taboão, em Mogi das Cruzes, serão isentos de tarifas em um dos pórticos próximos. Além disso, será possível pagar proporcionalmente pela distância no km 43,1, e não haverá cobrança para quem se dirigir ao centro de Mogi das Cruzes.