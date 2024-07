Nova Raposo: Governo de SP anuncia previsão de leilão e assinatura do contrato de privatização

O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (08) a previsão de publicação do edital, o leilão e também a assinatura do contrato de concessão do lote Nova Raposo que prevê a instalação de pedágios entre Cotia e São Paulo.

A empresa que ganhar o leilão será responsável pela execução do projeto e a administração do trecho por 30 anos. A estimativa do governo é um investimento de R$ 7,12 bilhões.

Além do trecho entre Cotia e São Paulo na Raposo Tavares o projeto inclui outras duas rodovias, trecho da Castelo Branco, a Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, além do trecho municipal entre os municípios de Cotia e Embu das Artes.





Por fim, o leilão e a assinatura do contrato está previsto para ser realizar até o fim de 2024. O projeto nova Raposo teve a a modelagem final aprovada no início do mês e o próximo passo é a publicação do edital que segundo o governo paulista será feito durante o terceiro trimestre, ou seja, até setembro.

O projeto prevê duplicação de vias, implantação de faixas adicionais e de pontos de ônibus do trecho municipal entre os municípios de Cotia e Embu das Artes.