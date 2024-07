Rodoanel terá operação especial para içamento de vigas em Osasco

Trabalhos ocorrem entre os dias 10 e 12 de julho; Haverá interdição de faixas e bloqueios momentâneos em alça de acesso.

Foto divulgação.

A CCR RodoAnel planeja realizar o lançamento de seis vigas na obra de arte especial (Viaduto) localizado no km 16+200, pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021) em Osasco. A operação especial irá ocorrer nos dias 10, 11 e 12 de julho, sempre das 22h às 5h.Nas três noites, haverá interdição das faixas 1, 2 e 3 da pista interna e também bloqueios momentâneos na alça de acesso da Rodovia Castello Branco (sentidos leste e oeste) para o Rodoanel (sentido interna) para a montagem dos equipamentos. No momento do içamento das peças, as demais faixas serão interditadas com sistema de comboio.Após o término desta etapa, o tráfego fluirá por 3 faixas, sendo liberado por completo após a desmobilização dos equipamentos e retirada da sinalização.