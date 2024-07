O sonho de Micael é se tornar Policial Militar.









A mãe do garoto levou ele até o quartel e os policiais presentes fizeram questão de animar o dia do garoto, com direito a um caloroso parabéns, bolo e até uma farda para fotos.





Na manhã desta segunda-feira (8), o pequeno Micael de 6 anos fazia aniversário e a comemoração foi realizado no 20º Batalhão de Polícia Militar em Itapevi, o motivo? O grande sonho de Micael é se tornar policial militar.