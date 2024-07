Homem que matou pessoa com deficiência em Cotia é condenado a 16 anos de prisão

Um homem foi julgado e condenado nesta quinta-feira (11) a pena de 16 anos de prisão em regime fechado por homicídio. O crime ocorreu em Cotia no ano de 2022 e a vítima era pessoa com deficiência e estudava na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Segundo o Ministério Público o júri reconheceu as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa.





O crime aconteceu no bairro do Jardim Pioneiro quando a vítima tentou defender a companheira do réu, que estava sendo agredida por ele. Insatisfeito com a intromissão, o sentenciado passou a golpear o homem com uma faca, chegando a persegui-lo até o interior de um estabelecimento comercial.



Para os promotores Felipe Bragantini de Lima e Luiz Fernando Rebellato o réu atacou a vítima de surpresa, causando "sofrimento atroz e desnecessário" por motivo de menor importância.





O nome do réu e da vítima não foram divulgados.