Polícia prende 3 suspeitos de envolvimento na invasão da casa do Márcio Camargo em Cotia

Polícia segue em busca de outros participantes do crime.





A polícia civil de Cotia prendeu nesta sexta-feira (12) três pessoas suspeitas de participarem da invasão da casa do ex-deputado e irmão do ex-prefeito de Cotia Márcio Camargo. O ex-parlamentar foi atingido na perna por um tiro e segue se recuperando em um hospital em São Paulo.





Os três suspeitos estão sendo ouvidos na delegacia de Cotia. Segundo informações da Band TV, a polícia continua em busca de outros suspeitos, ao menos seis pessoas teriam sido identificadas.





A delegada do caso Mônica Gamboa disse em entrevista a Band que após analisar vídeos de câmeras de segurança é possível que o crime tenha sido planejado "eles entraram com multa calma, com tranquilidade, o que nos leva a crer que foi uma ação planejada, ou seja, não foi um local que eles estavam ingressando pela primeira vez".













A esposa de Márcio relatou a polícia que eles ouviram muitas latidas do cachorro, achando que o animal queria urinar. Ao abrir a porta dos fundos da residência para ele sair, foram surpreendidos com dois indivíduos no quintal.De acordo com ela, vários disparos de arma de fogo foram efetuados em direção ao casal. Um deles acabou atingindo a perna esquerda de Márcio.Após os disparos, os criminosos fugiram por uma mata, nos fundos do condomínio, sem levar nenhum pertence.