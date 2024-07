“Escola não é quartel”: sindicato lança abaixo-assinado contra escola cívico-militar em Cotia

Além de Cotia, documento também pede que escola em Vargem Grande “rejeite a militarização”; veja

Escola Deputada Concenição, que fica em Cotia, quer aderir ao novo modelo. Foto: Google Imagens

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) de Cotia e Vargem Grande Paulista lançou um abaixo-assinado virtual contra o modelo de escola cívico-militar nas duas cidades.

Em Cotia, a, que fica no Jardim Rio das Pedras, manifestou interesse no novo modelo. Já em Vargem Grande, a, que fica no Jardim Betania, também quer aderir ao projeto do governo do estado.No texto da petição virtual, a Apeoesp diz que o projeto de escolas cívico-militaresSegundo o sindicato, o modelo”, diz.