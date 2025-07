Raposo Tavares recebe instalação de pórtico de monitoramento nesta quarta-feira (30)

Operação para içamento da estrutura acontecerá no km 94, em Sorocaba

Foto: CCR Sorocabana

A concessionária Sorocabana realiza nesta quarta-feira (30) mais uma operação noturna para içamento de um novo pórtico de monitoramento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no município de Sorocaba.

As atividades ocorrerão no km 94, a partir das 22h, com duração aproximada de sete horas.Diferentemente do pórtico de cobrança automático - com sistema free flow -, os equipamentos em questão não realizarão cobranças, e sim, a contagem de veículos que passam pela rodovia. Ou seja, uma função exclusiva de monitoramento operacional de tráfego.Durante a operação, a Sorocabana informou que haverá interdições temporárias ao tráfego nos dois sentidos da rodovia, com implantação de comboios e apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).Os veículos serão organizados em fila e escoltados por viaturas da PMRv.As equipes de Supervisão da Sorocabana atuarão em conjunto com o Centro de Controle Operacional (CCO), em contato direto com o Centro de Gerenciamento de Patrulhamento (CGP) da PMRv, para coordenar as atividades em tempo real.A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitando a sinalização e as instruções das equipes operacionais. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, as operações poderão ser reprogramadas.