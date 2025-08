Moradores de Cotia organizam protesto contra pedágio Free Flow na Raposo Tavares

Segundo comunicado, manifestação deve ocorrer no km 37 da rodovia neste domingo (3)

Pórtico foi instalado no km 37 da rodovia neste final de semana. Foto: CCR Sorocabana

Moradores do bairro Mirante da Mata e região organizam uma manifestação contra a instalação do pedágio Free Flow no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O protesto, segundo comunicado compartilhado nas redes sociais, acontecerá neste domingo (3), às 15h.









Comunicado sobre o protesto