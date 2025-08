Free Flow: mais um pórtico de pedágio é instalado na Raposo Tavares

Desta vez, equipamento foi instalado no km 49, em São Roque

Foto: CCR Sorocabana

A concessionária CCR Sorocabana realizou, na noite desta quinta-feira (31), a instalação de mais um pórtico de pedágio Free Flow. Desta vez, o equipamento foi instalado no km 49, em São Roque.





ENTENDA COMO FUNCIONA O PEDÁGIO FREE FLOW



Em ambos os locais, não há previsão de quando o sistema de cobrança automática entrará em operação.



A Sorocabana informou que as ações fazem parte "do programa de melhorias previstas no contrato de concessão" e visam "à modernização da infraestrutura viária, reforçando a segurança e a eficiência do sistema rodoviário no interior paulista". Em ambos os locais, não há previsão de quando o sistema de cobrança automática entrará em operação.

