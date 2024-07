Vídeo mostra perseguição policial na Raposo Tavares; helicóptero da PM sobrevoa Cotia

Ocorrência acontece na noite de hoje; veja o que se sabe até agora

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Um vídeo obtido pelo Cotia e Cia mostra uma perseguição policial na Raposo Tavares, em Cotia, na noite desta quarta-feira (24).









Veja o vídeo da perseguição abaixo:

(Essa matéria está em atualização) Cotia e Cia entrou em contato com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Municipal para pedir mais informações e aguarda retorno.

As imagens mostram uma moto com duas pessoas fugindo das viaturas. A que está na garupa seria uma mulher. É possível ver o momento em que a moto entra pelo retorno que dá acesso ao centro de Cotia.Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil estão espalhadas pela região da estrada do Padre Inácio, próximo ao Jardim Panorama. Um helicóptero Águia da PM também sobrevoa a região.Segundo informações preliminares apuradas peloteria ocorrido um roubo de moto na Granja Viana e a Polícia Militar foi acionada. Durante a perseguição, uma viatura da PM teria se envolvido em um acidente.