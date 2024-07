Escola de Cotia que leva nome de ex-deputada opositora do militarismo quer militarização

Ao todo, 302 escolas do estado manifestaram interesse em aderir ao modelo de ensino cívico-militar

Deputada Conceição da Costa Neves. Foto: Arquivos / Alesp

Por Neto Rossi





Uma escola estadual de Cotia que manifestou interesse em aderir ao modelo de ensino cívico-militar, proposto pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), leva o nome de uma deputada que foi opositora ao regime militar (1964-1985). Ao todo, 302 escolas do estado manifestaram interesse ao novo modelo.









Conceição da Costa Neves, nome da escola que fica no Jardim Rio das Pedras, foi uma das fundadoras do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição ao regime militar.Nas eleições de 15 de novembro de 1966 ela foi reeleita deputada estadual pelo MDB com 45.018 votos, tendo sido a mais votada do partido e a segunda no geral, dentre 115 vagas.Conceição da Costa chegou a ter o mandato cassado em 17 de outubro de 1969, com base no Ato Institucional nº 5 (AI-5).Além de seu mandato cassado, teve os direitos políticos suspensos, por 10 anos, pela junta militar que assumiu o governo pelo impedimento do presidente marechal Arthur da Costa e Silva. A data escolhida, não por coincidência, era a do aniversário de nascimento da deputada.Na década de 70, participou de movimentos pela Anistia para os punidos pelos atos do regime de exceção.Apesar da candidatura, não está confirmada que a Escola Estadual Deputada Conceição da Costa Neves, assim como as demais, terá o modelo cívico-militar. Isso porque, as unidades de ensino deverão organizar reuniões com pais ou responsáveis até o dia 31 de julho para discutir o novo modelo.Na região, escolas de Osasco, Carapicuíba, Jandira Vargem Grande Paulista, Barueri, Embu das Artes e Itapecerica da Serra também manifestaram interesse.A opinião das comunidades escolares deve ser registrada entre os dias 1º e 15 de agosto, por meio da Secretaria Escolar Digital.