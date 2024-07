Rogério Franco sanciona lei que permite escola Cívico-Militar em Cotia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), sancionou a Lei 2.356/24 que permite a implementação de escola Cívico-Militar no município.A lei foi publicada nessa quinta -feira (18). O projeto, de inciativa do vereador Johny Santos (PL), recebeu a aprovação de 11 parlamentares em sessão realizada no final de junho deste ano. ", diz o artigo 1°.Para a implementação da Escola Cívico-Militar, o município de Cotia deverá seguir regras estabelecidas através de convênio com os governos estadual e federal.