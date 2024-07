Escola de Cotia se candidata para aderir ao modelo Cívico-Militar; saiba qual

Governo de SP quer implantar o novo modelo em 45 escolas do estado já em 2025

Reprodução: TV Gazeta









Uma escola estadual que fica em Cotia se candidatou para implantar o modelo Cívico-Militar a partir de 2025.





A consulta pública para as comunidades escolares manifestarem interesse no modelo de ensino foi publicada na quinta-feira (18) pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).





Esta é a segunda etapa do processo de escuta que a Seduc está promovendo sobre o tema.





Entre os dias 21 e 28 de junho, 302 diretores de todas as unidades da rede pública paulista opinaram sobre a adesão ao novo modelo.





QUAL ESCOLA EM COTIA SE CANDIDATOU?





A unidade de ensino estadual de Cotia que se candidatou foi a Escola Deputada Conceição da Costa Neves, que fica no Jardim Rio das Pedras.





Na região, escolas de Osasco, Carapicuíba, Jandira Vargem Grande Paulista, Barueri, Embu das Artes e Itapecerica da Serra também manifestaram interesse.





Apesar da candidatura, não estão confirmadas que as escolas terão o modelo cívico-militar, isso porque as unidades de ensino deverão organizar reuniões com pais ou responsáveis até o dia 31 de julho para discutir o novo modelo.





A opinião das comunidades escolares deve ser registrada entre os dias 1º e 15 de agosto, por meio da Secretaria Escolar Digital.





Quem pode opinar Mãe, pai ou responsável pelos alunos menores de 16 anos de idade e estudantes a partir de 16 anos de idade, além dos professores e outros profissionais da equipe escolar. Para que a votação a favor seja válida, é preciso que 50% dos votantes mais um optem pelo sim.

45 escolas com o novo modelo A expectativa da Seduc-SP é iniciar o projeto em 2025 com 45 unidades educacionais da rede.

As 45 escolas selecionadas para integrar o programa serão conhecidas até o final de agosto. O período coincide com a primeira etapa do processo de matrículas e transferências na rede estadual de ensino. Até o início de setembro, estudantes poderão registrar intenção de transferência para essas unidades ou para outras escolas da rede.

Se mais do que 45 comunidades escolares manifestarem interesse no programa, o desempate será feito com base na distância de até 2 quilômetros de outra unidade que não optou pelo programa, em caso de mais de uma escola interessada na mesma cidade e número de votos válidos a favor da implantação.

Como vai funcionar

A Secretaria da Educação será responsável pelo currículo pedagógico das unidades cívico-militares, formação continuada de professores e adequação física das escolas. Já a Secretaria da Segurança Pública vai indicar policiais militares da reserva para atuar como monitores, além de desenvolver atividades extracurriculares e organizar a disciplina e a segurança nas unidades.





Para a implementação da Escola Cívico-Militar, o município de Cotia deverá seguir regras estabelecidas através de convênio com os governos estadual e federal.