Galpão em Itapevi funcionava como fábrica clandestina de perfumes falsos

Sete jovens foram detidos; polícia encontrou centenas de embalagens com nome e logotipo de grandes marcas

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil realizou uma operação em Itapevi nessa segunda-feira (22). O alvo: uma fábrica clandestina de perfumes falsos, localizada na Rua Serra de Voturama, no Jardim Rosemary.

Sete pessoas foram levadas para a delegacia. Pelo menos 15 pessoas estavam na casa no momento da abordagem.Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo portal Metrópoles, todos os averiguados, com idades entre 18 e 22 anos, afirmaram que eram “apenas funcionários” e que o verdadeiro dono, chamado de Caio, não estava no local.Eles foram ouvidos e liberados pelas autoridades. Ainda de acordo com os registros policiais, se tratava de jovens sem experiência, contratados de maneira informal e sem ter conhecimento prévio das atividades praticadas na residência.Ainda de acordo com a reportagem do Metrópoles, dentro da casa, considerada um grande galpão, os agentes encontraram diversos maquinários e produtos químicos utilizados na fabricação de perfumes. Centenas de embalagens com nome e logotipo de grandes marcas também foram localizadas.Uma perícia foi realizada no local, mas nenhum objeto foi levado para uma análise posterior.O caso foi registrado como ato de falsificar, corromper ou adulterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais pela Delegacia Seccional de Carapicuíba.