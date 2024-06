Nova Raposo: governo de SP minimiza polêmica e segue com projeto alvo de protesto

PEDÁGIOS NA VIA EXPRESSA

Ainda de acordo com a secretaria, ao todo, a consulta pública rendeu quase duas mil contribuições e sugestões da população. "".Já sobre o ofício protocolado pela vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf , que pede a suspensão do projeto, a pasta se limitou em dizer que o "".Um dos pontos mais polêmicos do projeto Nova Raposo é a instalação de pedágios com o sistema free flow em trechos da rodovia.Segundo o projeto, haverá pórticos do novo sistema de cobrança nos seguintes pontos: Km 11,8 (R$ 0,62), km 15,1 (R$ 0,77), km 19,8 (R$ 0,92), km 24,7 (R$ 1,27), km 29,07 (R$ 1,65) e km 39,1 (R$ 2,30). As cobranças valerão nos dois sentidos.Na nota enviada ao Cotia e Cia, a secretaria comentou sobre os pedágios. Veja abaixo:."