Abaixo-assinado, panfletagem e manifestação: as mobilizações contra o projeto Nova Raposo

Nas redes sociais e nas ruas, movimento contra a privatização da rodovia vem ganhando força; saiba mais

Raposo Tavares, Cotia. Foto: Vagner Santos

, lançado no dia 25 de abril, já passa de 16,4 mil assinaturas nesta quinta-feira (6). Somente hoje, 212 pessoas assinaram o documento.Nomeado, o movimento já conta com a participação de mais de 80 entidades de diversos setores sociais.Em Cotia, o movimento também vem ganhando força, com cada vez mais adesão da população. O grupo está realizando panfletagens em diversos pontos da cidade com informações sobre o projeto.Para este domingo (9), está marcada uma manifestação no km 18 da rodovia Raposo Tavares. O ato, chamado de “ocupa Raposo”, está marcado para iniciar às 9h.O movimento diz que o projeto vai devastar áreas verdes, demolir moradias, escolas e empresas que têm no entorno.O grupo ainda reivindica a falta de audiências públicas efetivas sobre a nova proposta do governo de São Paulo e também que o Metrô Cotia (Linha 22- Marrom), diz Alex da Força, um dos organizadores do ato.